Archiviato l'ultimo impegno prima di Natale con una preziosa vittoria che conferma la vetta, Simone Inzaghi si presenta davanti alle telecamere di DAZN per un'analisi a caldo di Inter-Lecce: "Son stati bravi i ragazzi, venivamo da 120' di mercoledì contro una squadra allenata molto bene e abbiamo coperto molto bene il campo. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nel secondo tempo il Lecce è salito e abbiamo controllato bene. Una volta fatto il 2-0 abbiamo gestito bene, i tre punti erano fondamentali ma non scontati perché arrivavamo da 120' e le rotazioni erano limitate".

Oggi non sembrava la prima volta di Arnautovic e Thuram insieme in campo.

"Hanno lavorato molto bene e devono continuare così, Sanchez l'abbiamo recuperato ieri. Sono molto soddisfatto sia degli attaccanti che degli altri, penso a Carlos Augusto e Darmian che avevano fatto 120' mercoledì e oggi altri 90' molto bene".

Oggi hai sfruttato le caratteristiche di Arnautovic e Thuram e gli inserimenti dei centrocampisti.

"Son stati bravi, sapevamo che il Lecce è aggressivo sui portatori di palla e che avremmo trovato le nostre punte tra i loro due centrali. I tre centrocampisti erano quelli più freschi e si è visto. Gli attaccanti non hanno fatto gol ma è come che l'abbiano fatto, hanno fatto un grande lavoro per la squadra".

Arnautovic ha parlato di un momento difficile che sta attraversando.

"È stato bravissimo, l'unico dispiacere è che non abbia fatto gol ma deve stare sereno perché ha fatto un lavoro incredibile apprezzato da staff tecnico, tifosi, società e soprattutto compagni".

Che elemento è Bisseck per voi?

"Il 13 luglio l'abbiamo preso all'Inter e io l'avevo visto in video, non lo conoscevo. Ha lavorato sempre meglio, in silenzio, si sta meritando quello che sta ottenendo. Oggi Pavard era in grado di giocare, ma prestazione dopo prestazione era giusto confermarlo perché sta facendo bene. Spero possa ritagliarsi altre soddisfazioni".

Nelle ultime quattro partite avete sbloccato sempre verso fine primo tempo. È zona Inter?

"Nelle ultime partite sì, ma se penso a oggi e alla gara col Bologna potevamo sbloccarla molto prima".

