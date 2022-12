La Procura di Torino lo ha già definito "metodo Paratici", in relazione agli anni della gestione sportiva alla Juve dell'ex CFO. "Un metodo che, secondo le carte dell’accusa e soprattutto diverse intercettazioni in seno a dirigenti e collaboratori bianconeri, si basa sull’utilizzo massiccio e “malsano” (cit. Stefano Bertola, ex direttore finanziario del club) di plusvalenze - spiega la Gazzetta - Dal 2018 al 2021, anno in cui ha lasciato Torino per Londra, Paratici aveva potere di firma sulle operazioni sino a 50 milioni. Un punto che, però, desta più di un dubbio: possibile che Paratici non dovesse rendere conto proprio a nessuno?".

Sempre Cherubini a Bertola, il 22 luglio 2021: "Il cappello sopra Fabio io l’avrei messo a sua tutela, perché è campione del mondo, trequartista, numero 10... però viene valorizzato da chi gli dà equilibrio da sopra, che ogni tanto gliene stoppa uno (di affare, ndr)". Bertola: "Sì perché va in loop". E Cherubini: "Lui a un certo punto non aveva più questo filtro (...) Non agiva per la Paratici srl, ma per la Juve eh (...). Ha fatto un fuori giri! E ti ha portato a fare delle operazioni che in un contesto di normalità non puoi fare... Spinazzola-Pellegrini non puoi farlo". Lo stesso Cherubini sarebbe andato in crisi: "Ho avuto delle sere che tornavo a casa e mi veniva da vomitare solo a pensarci (...). Mi sentivo che mi stavo vendendo l’anima perché (...) ero complice di alcune cose".