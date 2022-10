Caro Xavi, il tuo watch party non è servito. Anzi, probabilmente dopo 45 minuti il tecnico del Barcellona ha spento la televisione, scoraggiato da quanto fatto vedere dall'Inter a San Siro. Che non si lascia prendere minimamente dall'ansia da prestazione, anzi dopo alcuni minuti dove forse denuncia un po' troppa frenesia, fa quello che deve fare e non lascia scampo alcuno ad un Viktoria Plzen davvero apparso avversario poco consistente. Partita senza storia, dove la storia la scrivono più di tutti i singoli: a partire da Edin Dzeko, che con la sua doppietta è arrivato a 12 gol segnati alla formazione boema in carriera, passando per Henrikh Mkhitaryan che pare averci preso gusto col gol e dopo aver chiuso la partita di Firenze apre quella di questa sera. Fino a Romelu Lukaku, che tre minuti dopo il suo ingresso non trova miglior regalo che il gol del 4-0 su assist di Joaquin Correa. Valigie chiuse, si vola agli ottavi: e caro Xavi, adesso sì che la tv ti servirà davvero per vedere la Champions.