Dopo essere stato a un passo dall’Inter la scorsa estate e accostato al Napoli e alla Juventus, Lazar Samardzic alla fine è rimasto a Udine. "Mio figlio deluso dal mercato? Credo che di questo si sia già parlato abbastanza - le parole del padre Mladen a La Gazzetta dello Sport -. Laki ha continuato a lavorare duramente ed è concentrato sull’Udinese. La squadra sta attraversando una fase difficile e mio figlio vuole aiutare i compagni per uscirne tutti insieme".

Ma quale sarà il futuro? "Dobbiamo vedere che cosa sarà meglio per lo sviluppo di Laki. Il fatto che sia stato accostato a diverse società è il segnale che sta facendo bene. Mio figlio ha già detto di essere pronto per il prossimo passo, ma non ha fretta. Sa quello che ha a Udine, dove si sente molto a suo agio nel club e ha dimostrato costantemente il suo valore. E questo è stato soltanto positivo per la sua crescita. Vedremo cosa ci riserverà il futuro..."

