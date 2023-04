Oggi, alle ore 16, l’Inter ha dato il via alla vendita dei biglietti per l'euroderby contro il Milan, semifinale di ritorno di Champions League, dedicata agli abbonati alla Serie A 22-23, i quali potranno confermare il loro posto al miglior prezzo fino alla mezzanotte di lunedì 1° maggio. Come comunicato dal club nerazzurro nei giorni scorsi, la vendita in tutte le fasi (qui i dettagli) avverrà esclusivamente online sul sito Inter.it, con tagliandi a partire da 69 euro per il secondo e terzo anello verde. Nel dettaglio il listino prezzi per tutti i settori, come riportato da Calcio e Finanza:

Poltroncina Rossa Centrale € 399

Poltroncina Rossa (O-S) € 369

Secondo Rosso Centrale € 169

Tribuna Arancio Centrale 160 € 349

Tribuna Arancio Centrale 162 € 349

Poltroncina Arancio Centrale X € 299

Poltroncina Arancio Centrale € 269

Poltroncina Arancio € 249

Primo Arancio € 199

Primo Arancio Laterale € 159

Primo Arancio Laterale Family € 159 € 119

Secondo Arancio Centrale € 159

Primo Verde € 149

Secondo Verde € 69

Terzo Verde € 69

Primo Blu € 149