Secondo impegno a San Siro nel giro di pochi giorni per l'Inter, attesa sabato alle 18 dal match di campionato contro il Lecce. Per la sfida contro i salentini, informa il club meneghino, si viaggia spediti verso l'ennesimo tutto esaurito, con i tifosi nerazzurri pronti a spingere la squadra di Inzaghi.

Gli ultimi biglietti sono in vendita su Inter.it, mentre le biglietterie stadio apriranno sabato alle 15:00. Sarà importante per tutti i tifosi recarsi allo stadio a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 16:00.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!