Lo straordinario percoso in Champions League che ha portato fino ad Istanbul spinge verso l'alto i ricavi dell'Inter nella stagione 2022/23. Secondo i calcoli di Calcio e Finanza, infatti, il rosso a bilancio che va verso un dimezzamento rispetto alla passata annata (anche se non sono da escludere altre manovre economiche entro la fine di giugno): il risultato netto a bilancio si dovrebbe attestare intorno al -80 milioni rispetto al -140 milioni del 2021/22.

"Nel dettaglio - si legge su CF -, il fatturato secondo le stime dovrebbe aggirarsi intorno ai 430 milioni, in linea di fatto con i ricavi della passata stagione, mentre il fatturato al netto del player trading dovrebbe sfiorare i 400 milioni, quota record per il club nerazzurro. In particolare, a spingere verso l’alto le entrate è il percorso in Champions League, con i diritti tv che, considerando anche quelli legati alla Serie A, dovrebbero essere pari a complessivi 190 milioni". Le presenze del pubblico a San Siro hanno portato in cassa circa altri 80 milioni di euro che hanno permesso di limitare i danni sui 30 milioni non pervenuti dall’accordo con Digitalbits per lo sponsor di maglia. Un aspetto a cui ha contribuito anche l'accordo con Paramount+ per la finale di Champions con ricavi per circa 4 milioni. Il player trading ha invece garantito circa 30 milioni grazie alle cessioni di Casadei, Pinamonti e Pirola.

Dal punto di vista invece dei costi, prosegue ancora CF nella sua analisi, "le spese si dovrebbero essere ridotte in particolare grazie al netto calo degli ammortamenti legato agli addii tra gli altri dello stesso Pinamonti, Perisic e Vecino, con la cifra complessiva che dovrebbe scendere al di sotto dei 100 milioni". Vengono invece definiti in linea con il 2022 i salari e gli stipendi.

In conlusione, evidenza il sito, "il risultato della gestione ordinaria secondo le stime dovrebbe aggirarsi intorno ai -25 milioni (rispetto al -88 milioni del 2021/22) grazie alla stagione eccezionale dal punto di vista dei risultati, ma a pesare sui conti del club nerazzurro sono gli interessi sui finanziamenti e bond attualmente in carico al club nerazzurro, che dovrebbero essere pari a circa 50 milioni, con un risultato netto prevedibile con una perdita intorno ai -80 milioni di euro. Su cui pesano appunto i 50 milioni di interessi e i circa 30 milioni persi dall’operazione Digitalbits", conclude CF.

