Gara assurda quella dell'Inter al Dall'Ara nel recupero della prima giornata di ritorno. Nerazzurri ko 1-2 e sulle tribune dello stadio bolognese non è mancata frustrazione nella dirigenza interista al seguito. Al minuto 89, le telecamere hanno immortalato lo sfogo di Piero Ausilio. Il diesse, seduto tra Marotta e Zanetti, è esploso: "Centocinquanta tiri in porta...", lamentando la mancanza di concretezza dei ragazzi di Inzaghi, difetto ormai conclamato e che nella serata di ieri è stato uno dei fattori decisivi per la pesante battuta d'arresto.