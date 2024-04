Presente ieri sera in prima fila a San Siro per vedere la sua Inter, Marco Materazzi si è goduto la vittoria sull'Empoli e l'atmosfera creata allo stadio dagli oltre 71mila presenti. L'ex 23 nerazzurro ha testimoniato la sua esperienza da bordocampo attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, nelle quali ha ripreso la Curva Nord che intonava alcuni cori. Tra cui quello più in voga al momento 'la capolista se ne va', che Matrix ha arricchito con un -14 e un fiocco di neve usato come emoticon per stuzzicare i cugini del Milan.

