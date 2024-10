Tapiro d'oro per Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter il cui nome compare nelle intercettazioni riguardanti l'inchiesta della Procura di Milano sugli ultras di Inter e Milan. In attesa della convocazione come "persona informata dei fatti", il tecnico ha ricevuto dalle mani di Valerio Staffelli il riconoscimento.

Le immagini lo mostrano mentre ritira il premio, il terzo per lui. Stasera la messa in onda del servizio completo.