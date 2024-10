Nella lunga deposizione andata in scena oggi, in un ufficio esterno alla Questura di Milano, Simone Inzaghi, sentito dagli agenti della Squadra Mobile di Milano come persona informata sui fatti, nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano che ha azzerato i vertici delle Curve di Inter e Milan, ha risposto in maniera esauriente a tutte le domande. Precisando, come rivelato dall'ANSA, di non aver aver subito minacce, né di essersi sentito intimidito da Marco Ferdico, esponente di spicco degli ultrà nerazzurri, nella circostanza in cui lo stesso lo sollecitava a intervenire presso il presidente Giuseppe Marotta per avere più biglietti per la finale di Champions League di Istanbul del 2023. Il tecnico nerazzurro, si legge ancora sull'agenzia di stampa, ha spiegato che questo dialogo rientrava nei rapporti tipici tra Curva e squadra, che non voleva perdere i supporter.

