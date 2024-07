Intervistato da TyC Sports a qualche ore dal fischio d'inizio di Argentina-Ecuador, match valido per i quarti di finale di Copa America, Mario Martinez, padre di Lautaro, ha parlato del momento che sta vivendo il capitano dell'Inter: "Abbiamo sempre parlato di come il giocatore debba essere abbastanza maturo: nel senso che deve sapere che quando segna una serie di gol non deve credersi il migliore e quando ha una serie negativa non deve pensare di essere il peggiore. Penso che a un certo punto Lautaro si sia reso conto che doveva continuare a lavorare. Quest'anno quello che ha fatto in Italia è stato molto bello, molto sorprendente, un periodo incoronato con il titolo di capocannoniere. E qui ha iniziato con quel record che ha sempre sognato, a cui ha sempre pensato".

Perché non è riuscito ad avere lo stesso periodo al Mondiale?

"Non abbiamo mai pensato che quello che ha fatto lì fosse brutto, ma piuttosto che dovesse migliorare alcune cose".

Sulla Nazionale:

"Devi sapere che ogni volta che arriva in Nazionale dà tutto, sia entrando dal primo minuto che dalla panchina. Lo dice sempre. È molto professionale. Lui pensa sempre a migliorare e ai suoi compagni di squadra: l'importante non sono i suoi numeri ma che la squadra vinca e continui a fare la storia".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!