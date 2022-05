Dopo aver tifato e incitato l'Inter fino all'ultimo minuto dell'ultima gara di campionato con la Sampdoria e oltre, la Curva Nord saluta una stagione che definisce "ricca di emozioni e soddisfazioni". In un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, L'urlo della Nord', la parte più calda del tifo nerazzurro manda un messaggio pieno d'orgoglio per quanto mostrato dalla squadra in questa annata intensa: "La squadra ha lasciato sul campo tutto quello che aveva - si legge -. Mai ci siamo tirati indietro né come Curva né come squadra. Ogni competizione è stata onorata. Abbiamo portato in bacheca due prestigiose Coppe. Impegno e sudore non sono mancati. Grazie a Mister Inzaghi per l'enorme lavoro svolto e per l'affiatamento creatosi. Grazie a chi nella Società ha permesso che l'Inter continuasse ad essere la squadra da battere. Grazie a tutti i "nostri" giocatori per il cuore neroazzurro dimostrato. Grazie al popolo interista. E sopratutto grazie a tutti i ragazzi della Curva Nord. Da qui ripartiamo. Avanti Inter!".