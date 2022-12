Il Corriere dello Sport continua ad insistere (con i soliti, numerosi condizionali) sulla possibilità di un ritorno di Beppe Marotta alla Juventus. Elencando i nomi nel mirino del club bianconero per rifondare la dirigenza, il quotidiano romano inquadra così la situazione intorno all'ad dell'Inter che "non è ancora stato contattato, chi è vicino a Marotta continua a ricevere le stesse risposte e non potrebbe essere altrimenti - si legge -. In casa Inter d'altronde c'è tanto da fare, le situazioni delicate da gestire non mancano, sia societarie che tecniche. Distrazioni non sono ammesse. Anche perché se la chiamata di Elkann dovesse arrivare, come sembra e si sussurra senza particolari pruderie in zona Exor, difficilmente lo stesso Marotta saprebbe restare insensibile: lui è diventato il dirigente di riferimento in Italia proprio dopo il salto alla Juve, la Juve è tornata grande (forse) come mai prima proprio con Marotta a tenere insieme pezzi e ambizioni tra Agnelli e Paratici, Conte e Allegri. E Marotta fu una scelta soprattutto di Elkann, molto meno determinante invece quando gli venne dato il benservito".