"Resteremo al Galatasaray la prossima stagione. Poi vedremo, ma per ora resto". Lo assicura Mauro Icardi che, ospite dell'intervista rilasciata alla trasmissione argentina 'Olga en Vivo', respinge tutte le voci di mercato che lo vogliono lontano dalla Turchia e spiega poi la decisione di trasferirsi a Istanbul dopo le esperienze con Inter e PSG.

"Non avevo intenzione di venire al Galatasaray - ammette Maurito -. Era qualcosa che non ci aspettavamo perché siamo andati da Milano a Parigi e ci siamo trovati molto bene a Parigi. Io non volevo andare in Turchia, ma Wanda mi ha convinto. Disse: 'Dai, dai, questo ti farà bene, farà bene a te a alla tua carriera, a tutto', e mi sono convinto".

