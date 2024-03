C'è anche Valentin Carboni nella lista dei convocati dell'Argentina per le amichevoli contro El Salvador e Costa Rica. Come riportato da TyC Sports, il calciatore di proprietà dell'Inter viene tenuto in grande considerazione dall'ambiente albiceleste, al punto che anche Lionel Messi ha speso parole importanti per lui.

Non è da escludere, dunque, che il gioiellino classe 2005 ora al Monza possa debuttare con la casacca della Seleccion proprio in una delle prossime due amichevoli.

