Piotr Zielinski viaggia spedito verso l'Inter. La conferma è arrivata ieri, con la dura decisione del Napoli di escludere il polacco dalla lista Uefa per la seconda fase della Champions League: il centrocampista, come riporta oggi Tuttosport, ha deciso di accettare l'offerta da 4,5 milioni di euro per quattro anni avanzata dal club nerazzurro nonostante la proposta da 5 milioni fatta da De Laurentiis per il rinnovo.

A lasciargli il posto sarà Stefano Sensi, destinato all'addio a zero dopo l'affare saltato col Leicester.

