Un'uscita a vuoto, come la definisce Tuttosport. L'attacco di Roberto Saviano, scrittore e tifoso del Napoli, impegnato da anni in inchieste sulla malavita organizzata e che dopo la rete di Orsolini ha pubblicato un video in cui ha definito quello del Bologna "un gol contro la curva più ndranghetista del paese, contro una società l'Inter che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra".

Messaggio pesantissimo, fortemente criticato dai tifosi nerazzurri, mentre la società ha preferito non replicare per evitare di dare ulteriore visibilità al messaggio. Lo scrittore ha poi rettificato, asserendo di non aver "accusato i tifosi. Ho detto che la curva dell’Inter in questo momento è la più infiltrata d’Italia e che trovo assurdo che la società negli anni non abbia saputo agire, anzi si sia posta come emerge dalle indagini in una posizione di subalternità".

Da sottolineare che il procuratore di Milano, Marcello Viola, il giorno degli arresti ha dichiarato in conferenza stampa che "le due società sono parti offese, danneggiate dalla condotte criminali dei soggetti sotto indagine".