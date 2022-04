"Dando per scontato un luogo comune secondo cui tra torti e favori alla fine i conti tornano, cosa deve succedere da qui a fine campionato perché tornino i tuoi conti?". Questa una delle domande che ieri sono state fatte in conferenza stampa a Stefano Pioli. E il tecnico rossonero non si è tirato indietro, rispondendo indirettamente a Simone Inzaghi: "In queste cinque partite bisogna che succeda qualcosa che non è successo fino a oggi".