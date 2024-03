L'Inter non si fermerà a Taremi e Zielinski. Ne è sicuro Tuttosport, che individua in un nuovo difensore centrale il prossimo obiettivo di mercato per l'estate, complici anche le scadenze nel 2025 dei contratti di Acerbi e De Vrij: se la dirigenza avesse libertà economica si fionderebbe senza esitazioni su Buongiorno del Torino e Scalvini dell’Atalanta. Per entrambi il problema è la valutazione superiore ai 40 milioni di euro.

Tanti soldi servirebbero anche per talenti delle retroguardia come Leny Yoro, 18enne francese del Lille corteggiato da PSG e Real Madrid, e Jorrel Hato, 17enne dell’Ajax che sembra ad un passo dall’Arsenal. "L’Inter comunque è attenta e per esempio monitorerà anche il rientro di Schuurs, pure lui del Torino, dopo i mesi persi in questa stagione per il brutto ko ai legamenti: l’olandese l’estate scorsa era stato valutato come alternativa a Skriniar, ma era considerato più centrale che “braccetto” e così si è andati decisi su Pavard" scrive TS, che aggiunge poi alla lista i nomi di Jonathan Tah del Bayer Leverkusen e Danilho Doekhi dell'Union Berlino.

L'Inter potrebbe pensare anche ad un vice-Sommer e ad un esterno destro in caso di addio du Dumfries. Senza la conferma di Audero si andrebbe su un portiere esperto come Musso dell'Atalanta (c'è anche il Torino) o su un giovane come Leysen dell'OH Leuven, mentre a destra piacciono Holm (Atalanta), Kayode (Fiorentina) e Wan-Bissaka (Manchester United).

