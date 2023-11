Con Sensi in scadenza di contratto e Klaassen che allo stesso modo dovrà essere confermato o meno (ha firmato per un solo anno), l'Inter ragiona sul centrocampo del futuro. Obiettivo, si legge su Tuttosport: prendere un sesto centrocampista dello stesso livello degli altri cinque, badando anche al bilancio e cercando di tenersi gli altri (a meno di offerte irrinunciabili, soprattutto per Barella).

La prima idea è quella di prendere qualcuno a scadenza oppure un'operazione alla Frattesi, con soldi e contropartite. Due i profili sul tavolo, quelli di Tomas Soucek e Andrea Colpani. Per il primo il West Ham può rinnovare unilateralmente il contratto fino al 2025, per cui la situazione è sotto monitoraggio. Colpani ha caratteristiche diverse, pur avendo anche lui un fisico che servirebbe per dare più struttura al centrocampo (184 cm contro i 192 del nazionale ceco). Il primo è un mediano, il secondo un centrocampista offensivo che segna tanto. Ma costerebbe non poco. Possibili due contropartite per il Monza, già citate nei giorni scorsi: Oristanio e Francesco Pio Esposito.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!