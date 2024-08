L'Inter continua a lavorare per le cessioni, ma i dirigenti nerazzurri non stanno trovando grandi sbocchi per Salcedo e Correa. Nulla di concreto, si legge su Tuttosport, per entrambi, anche se in viale della Liberazione sono convinti di poter trovare una soluzione per entrmabi.

Particolare la situazione di Satriano, non convinto di tornare al Brest (accordo tra i club trovato a 6 milioni di euro) e che continua a sperare nella Liga, ma il Leganes ha altre mire e il Valladolid ha problemi economici a causa dei quali non vuole formulare la stessa offerta dei bretoni.