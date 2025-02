La notizia è diventata ufficiale ieri: Alessandro Antonello non è più il Ceo corporate dell'Inter dopo dieci anni nella dirigenza. Come riporta oggi Tuttosport, Beppe Marotta resterà l'unico amministratore delegato del club (aspetto già sottolineato nella nota ufficiale del club) ma per la parte corporate non sarà solo.

Verrà infatti coadiuvato da Giorgio Ricci e Massimiliano Catanese, i due dirigenti inseriti dalla nuova proprietà americana negli ultimi mesi. Ricci in qualità di Chief Revenue Officer e Catanese come Chief of Staff.