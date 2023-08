Mentre Gianluca Scamacca sembra aver scelto l'Atalanta, riaprendo il comprensibilmente preoccupante casting per la prima punta, priorità assoluta dell'Inter, "sullo sfondo resta aperta anche la possibilità di un secondo arrivo nel reparto offensivo, previa uscita di Joaquin Correa". È questo il punto di Sportmediaset che spiega anche la suggestione di ritorno che sta balenando nei pensieri di Alexis Sanchez. Il cileno, andato via dall'Inter lo scorso anno prima di firmare con il Marsiglia, si ritrova svincolato e zero dopo la scadenza del contratto con il club francese, sogna un ritorno a Milano e "prima di approfondire seriamente le offerte che sta ricevendo, vorrebbe aspettare i nerazzurri. Un incastro che, va specificato, a oggi resta complicatissimo. Un po' perché, come dicevamo, l'Inter ora è concentrata su altri fronti, un po' perché a parte qualche timido accostamento all'Arabia Saudita non è pervenuta alcuna offerta concreta per Correa, un po' perché l'eventuale operazione Sanchez andrebbe ponderata con attenzione" visti i precedenti.

