E' Beto il piano B a Morata. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il centravanti portoghese dell'Udinese è un profilo che piace tanto al club nerazzurro perché ricorda molto Lukaku a livello fisico. Il club bianconero lo valuta 30 milioni di euro, ma c'è da registrare la forte concorrenza del Milan. Si profila dunque un derby di mercato per Beto.

Per Morata non ci sono aggiornamenti. L'Atletico continua a chiedere 21 milioni di euro, l'Inter offre 13+2 ma anche in questo caso c'è da fronteggiare la concorrenza italiana. A partire dalla Roma fino alla Juve che ieri ha incontrato il suo entourage prima dell'Inter.