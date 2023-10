Dopo il divieto imposto dalla Questura di Milano su indicazione del GOS, la 'telenovela fischietti' per Inter-Roma si arricchisce di una nuova puntata. La Curva Nord nerazzurra, secondo quanto raccolto da Sportmediaset, avrebbe deciso di distribuire ugualmente i fischietti fuori da San Siro prima del fischio d'inizio, anche se ai tornelli d'ingresso i controlli saranno sicuramente più rigidi del solito. L'obiettivo, come noto, è di contestare il ritorno a Milano del grande ex Romelu Lukaku.

Chi riuscirà a usare il fischietto durante il match, se segnalato ed identificato, sarà chiamato a pagare una multa di 22 euro. Questo quanto riferisce l'emittente.

