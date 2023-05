Domani a Verona l'Inter deve continuare la striscia positiva per mantenere intatte le speranze del piazzamento Champions. Simone Inzaghi, evidenzia Sportmediaset, applicherà un po' di turn over al Bentegodi, riproponendo in attacco, al fianco di Lautaro Martinez, Edin Dzeko che non segna in campionato dal 4 gennaio, (rete decisiva al Napoli). Raoul Bellanova e Danilo D'Ambrosio rimangono le due opzioni per la fascia sinistra, dove potrebbe riposare Federico Dimarco. Al centro della difesa tornerà Stefan de Vrij al posto di Francesco Acerbi, mentre Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo.