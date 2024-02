Non filtra preoccupazione da Viale della Liberazione, sede dell'Inter, rispetto alla trattativa per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, che non può ancora dirsi in chiusura, come confermato recentemente dal suo agente Alejandro Camano. Stando a quanto riportato da Sky Sport, le parti in causa devono sistemare alcuni dettagli del nuovo contratto, tra cui i bonus, ma la volontà è quella di arrivare a una fumata bianca il prima possibile.

