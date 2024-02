E' terminato da poco l'allenamento dell'Inter nel giorno di antivigilia del derby d'Italia: ad Appiano Gentile, riferisce Sky Sport, Simone Inzaghi sta preparando la strategia anti-Juve che prevede i rientri nell'undici titolare di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, indisponibili a Firenze per squalifica, oltre a quelli di Francesco Acerbi e Federico Dimarco.

Domani, alle 16.30, è in programma una seduta a San Siro, per testare il nuovo manto erboso, rizollato da cima a fondo e cucito, che ha fatto il suo esordio sabato scorso in Milan-Bologna.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!