Non è scattato nessun allarme in casa Inter dopo le dichiarazioni rilasciate ieri a Radio Sportiva da Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, che ha spiegato che manca ancora qualcosa prima di ufficializzare il rinnovo di contratto del suo assistito con il club milanese. Secondo Sky Sport, le parole del procuratore sono state di circostanza, la sensazione che arriva dal giocatore e dalla società è che non sarà un problema trovare un accordo, nell'ambito di una trattativa che non è compromessa.

