Josep Martinez si trasferirà a breve all'Inter. L'estremo difensore, che si è messo in mostra quest'anno al Genoa con prestazioni d'alto rango, secondo Sky Sport diventerà il vice di Sommer. Le cifre dell'accordo sono le seguenti: 13,5 milioni di base fissa, più 2 di bonus. Nessuna contropartita tecnica, come precedentemente si era ipotizzato. Fumata bianca imminente.