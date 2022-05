Negli ultimi giorni si è infiammata la pista che potrebbe portare Henrikh Mkhitaryan a vestire la maglia dell'Inter. Il legame che unisce l'armeno e il nerazzurro è però datato e incatenato ad una curiosità e ad un retroscena. Come racconta Sky Sport, infatti, l'idolo del centrocampista della Roma è sempre stato l'interista Youri Djorkaeff, che nel 2017 postó su Twitter una foto con un piccolo Mkhi facendogli i complimenti per le vittorie in Inghilterra.