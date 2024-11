Non ci sarà il consueto tutto esaurito a San Siro per Inter-RB Lipsia, ma il dato degli spettatori attesi questa sera per la quinta giornata di Champions League è comunque importante: stando a Sky Sport, saranno 65mila circa i tifosi che assisteranno dal vivo al match, tra i quali anche 2.500 circa arrivati dalla Germania annunciati ieri dallo stesso club.

