La redazione di Sky Sport fa il punto sull'infermeria dell'Inter, in questi ultimi giorni abbastanza affollata. Nella giornata di domani Francesco Acerbi sosterrà gli esami per capire l'entità del problema ai flessori della coscia sinistra, mentre Hakan Calhanoglu si è fermato in tempo: il turco (che ha rimediato un'elongazione agli adduttori) sarà out per lo Young Boys e provarà a recuperare per la Juventus così come Kristjan Asllani, che oggi ha lavorato a parte ad Appiano dopo la botta al ginocchio. La nota lieta è il recupero di Piotr Zielinski: il polacco si è allenato in parte con il gruppo e in Svizzera ci sarà.

