Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter sembrerebbe intenzionata ad accettare l'offerta del Bayer Leverkusen per Robin Gosens da 2 milioni di euro per il prestito oneroso più l'obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 28 milioni di euro. Sono ore decisive per il futuro del calciatore tedesco, entrato nel finale di gara contro la Cremonese: l'ex Atalanta spinge per il trasferimento. L'Inter intanto ha sondato il terreno con lo Stoccarda per il croato classe 1998 Borna Sosa, mentre Marcos Alonso è destinato al Barcellona. Infine non si segnalano particolari novità sul fronte Skriniar.