Domani, venerdì 22 marzo, sarà il giorno dell'audizione di Francesco Acerbi ma anche di Juan Jesus in seguito ai fatti di Inter-Napoli, dove il brasiliano ha accusato l'interista di insulti razzisti. Come aggiorna Sky Sport, sono state definite le tempistiche della Procura della FIGC per ascoltare le testimonianze dei due giocatori (e di eventuali testimoni) sul caso del presunto insulto razzista.

Intanto oggi Acerbi è tornato ad allenarsi nel centro sportivo nerazzurro mentre domani, come noto, si collegherà in video conferenza da Appiano Gentile, affiancato dall'avvocato dell'Inter Angelo Capellini e da un ispettore della Procura. Il procuratore Giuseppe Chiné sarà invece collegato da Roma. Le indagini dovrebbero chiudersi entro il weekend con la sentenza attesa per la prossima settimana, probabilmente prima della ripresa del campionato.

