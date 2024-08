Arrivano dalla redazione di Sportitalia ulteriori aggiornamenti sull'operazione Tomas Palacios-Inter: i nerazzurri sono in dialogo diretto con il Talleres, per evitare il passaggio del riscatto da parte dell’Independiente Rivadavia, e in questo senso stanno contando sul lavoro di lobbying da parte di un grande ex della squadra biancoverde, vale a dire il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti coinvolto in prima persona. Si lavora sulle cifre e sulla percentuale di rivendita da inserire nell'affare.

Il Talleres ha proposte dalla Bundesliga per il difensore classe 2003 che superano i dieci milioni di euro, ma la preferenza attuale del ragazzo di General Pico è per l'Inter.

