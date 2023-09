Inter e Milan, a un giorno di distanza l’uno dall’altro, hanno inviato due lettere al Comune di Milano con un testo praticamente identico nella sostanza: Palazzo Marino deve prendere posizione sul progetto per un nuovo stadio nell’area di San Siro. Secondo quanto rivelato da La Repubblica, in particolar modo, il club nerazzurro spinge per chiedere che si faccia il tanto discusso referendum cittadino che chiarisca definitivamente i passi successivi È dell’amministratore delegato dei nerazzurri, Alessandro Antonello, la presa di posizione più inaspettata, quando evidenzia la necessità "di concludere l’iter referendario", "importante per le società proponenti per comprendere come la cittadinanza reputa il progetto nel suo complesso".

La missiva della società rossonera, firmata da Paolo Scaroni, invece, è una richiesta al sindaco Giuseppe Sala di affrettarsi a sua volta e di sciogliere i nodi del procedimento. Dalla "probabilità dell’apposizione del “vincolo”" sul Meazza, al referendum. O meglio "al fatto che non è stata ancora adottata alcuna definitiva determinazione in ordine all’ammissione ed allo svolgimento di referendum, di natura sia abrogativa che propositiva" i cui quesiti sono stati proposti da comitati di cittadini. E, dunque, nessuna risposta alla richiesta di Palazzo Marino di esprimere una volontà definitiva su San Siro. Il quesito è rispedito al mittente, con la richiesta al Comune di "adottare nel più breve tempo possibile ogni determinazione sulla volontà di dare seguito al procedimento in essere".