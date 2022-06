A Milano Romelu Lukaku ha conservato due case. In quella di Citylife, a cui è più affezionato, ha vissuto per due anni, ospitando spesso il figlio e la madre. La seconda, al Bosco Verticale, è stata in passato una sorta di foresteria per il suo staff. Entrambi gli immobili, che si trovano in luoghi simbolo della città che cambia, sono ancora nella sua disponibilità. Ed è grazie ai due appartamenti che il centravanti belga ha potuto conservare la residenza fiscale in Italia, elemento chiave nella trattativa che potrebbe riportarlo dal Chelsea all'Inter, come rivela l'edizione online de La Repubblica. Se l'accordo sarà trovato entro fine giugno, sull'ingaggio di Big Rom i nerazzurri pagheranno infatti le tasse con l'aliquota agevolata prevista dal Decreto Crescita del governo Conte.