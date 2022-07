In giornata Paulo Dybala incontrerà Tiago Pinto, che da giorni si trova a Torino. La Roma farà una nuova offerta al giocatore per provare a strappare il sì definitivo della Joya. I giallorossi tenteranno l’all in sulla pedina argentina, la più richiesta da Mourinho nella cornice d'un colpo ad affetto che la dirigenza vuole regalare al tecnico per far compiere il salto di qualità all'intera squadra. Lo rivela La Repubblica.