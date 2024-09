Dopo la sconfitta nel derby di domenica sera, sono calate a livello percentuale le probabilità di vittoria dello scudetto dell'Inter, secondo le previsioni dell'Opta Predictor. I campioni d'Italia in carica, che restano comunque favoritissimi per il successo finale della Serie A, hanno visto scendere la quota tricolore dal 79,1% al 69,5%. La seconda pretendente al titolo resta l'Atalanta, con le chance che si attestano al 13,8%; terza la Juve con l'8.8. Giù dal podio il Milan, che ha rilanciato la sua candidatura grazie al successo contro i cugini (3,2%). A seguire il Napoli di Antonio Conte e il sorprendente Torino di Paolo Vanoli, rispettivamente con 1,6% e 1,4%.

Tornando alla squadra di Simone Inzaghi, queste sono previsioni in percentuale rispetto alle prime otto posizioni della classifica: vittoria scudetto: 69,5% (a inizio campionato era al 79,1%); Secondo posto: 18,7%; Terzo posto: 6,7%; Quarto posto: 3%; Quinto posto: 1,2%; Sesto posto: 0,5%; Settimo posto: 0,2%; Ottavo posto: 0,2%.

La graduatoria viene stilata attraverso un modello statistico che stima: la probabilità di ogni risultato della partita (vittoria, pareggio o sconfitta) data la qualità di attacco e di difesa di ciascuna squadra; le qualità offensive e difensive della squadra che si basano su quattro anni di risultati storici, con un peso maggiore dato ai risultati più recenti; la qualità dell’avversaria contro cui una squadra segna o concede gol, fornendo un valore di conseguenza.

Vengono simulate le gare non ancora giocate in base alle qualità offensive e difensive trovando i gol da una distribuzione di probabilità sulla base di queste valutazioni; vengono simulate le partite rimanenti nella stagione oltre 10mila volte, in modo che sia possibile stimare la probabilità che ogni squadra finisca in ogni posizione in campionato.

