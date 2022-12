Dopo le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, riguardo al possibile vincolo per lo stadio di San Siro, il Comune di Milano ha inviato due lettere di richiesta di chiarimento alla premier Giorgia Meloni e al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Entrambe, scrive oggi La Repubblica, non hanno avuto risposta.

Sangiuliano, come scrive il quotidiano, "non ha mai preso ufficialmente posizione sul tema e fonti governative sostengono non sia questione di sua competenza". Lo è della Soprintendenza, che nel 2020 disse no al vincolo. "Il vertice sta per cambiare però ed ecco perché, tecnicamente, una riapertura del file con le dovute motivazioni non è da escludere. Il sindaco Sala e la sua giunta si trincerano dietro l'attesa di una mossa da parte del governo, mentre si va avanti comunque per portare a termine l'operazione del nuovo stadio", si legge ancora sul quotidiano.