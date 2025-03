Ampio focus su La Repubblica riguardo al futuro stadio in zona San Siro. Nel documento di oltre 250 pagine presentato da Inter e Milan al Comune di Milano si parla del nuovo impianto, della rifunzionalizzazione del Meazza e della trasformazione di oltre 280mila metri quadrati tra via Dei Piccolomini, via Achille, via Tesio, Harar e Dessié a Milano. L'inizio dei lavori è previsto il prossimo anno, l'ultimo mattone nel 2035.

Ad inizio 2027 comincerà la grande riqualificazione. Lo stadio avrà due anelli, una copertura dotata di pannelli solari e una capienza di 71.500 posti a sedere. Il podio sopraelevato gestirà i flussi di accesso e uscita dei tifosi grazie al sistema di tornelli e controlli di sicurezza. Verranno ridotte al massimo le sedute «con visibilità parzialmente ristretta». Il costo totale di podio e stadio sarà di 707 milioni di euro.

Contemporaneamente cominceranno i lavori di demolizione del tunnel Patroclo, con la costruzione di un nuovo sottopasso. Costo: quasi 70 milioni di euro. Il risultato finale si vedrà nel 2031, quando comincerà anche la demolizione del vecchio impianto. Quindi si comincerà con il "comparto plurivalente", l'area con hotel e spazi commerciali, un investimento da 390 milioni di euro da completare entro il 2035. In più il museo-megastore aperto tutto l'anno. Ad est ci sarà invece l'area con sport di comunità, spazi commerciali, uffici ed aree verdi. In chiave mobilità, sono previsti 3mila posti auto in due nuove parcheggi, considerando le aree limitrofe si arriverà a quota 11mila posti.

I club hanno calcolato, nella fase di costruzione-realizzazione, un indotto complessivo di 4,6 miliardi di cui 1,8 di impatto diretto, 4 di impatto indiretto e 400 milioni di impatto indotto.