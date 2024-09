La Repubblica torna oggi sulla scottante questione del Mondiale per club. Il torneo si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025, promette di distribuire premi record alle partecipanti: l'importo non negoziabile è di un totale di 800 milioni di euro.

Venerdì scorso la Fifa ha incontrato sessanta broadcaster europei tra cui quelli italiani, ma la proposta non ha fatto breccia. Nel recente passato c'è stato un incontro con Apple sulla base di un miliardo di dollari per i diritti tv, ma la discussione si è arenata lo scorso luglio. Arrivare a quella cifra sarà un'impresa sostanzialmente impossibile, nella migliore delle ipotesi si arriverà alla metà.

Alcuni club minacciano già di disertare se non ci saranno gli 800 milioni promessi, per questo Infantino ha aperto una discussione con l'Arabia Saudita per trovare gli sponsor che servono. Nessuno vuole che il torneo salti, ma nemmeno che ci siano sconti sul prezzo della partecipazione. Si parla del colosso energetico Aramco, ma da Riad negano un coinvolgimento: "Non abbiamo parlato con la Fifa, al momento". I sauditi puntano perà ad ospitare il Mondiale 2034 e il Mondiale per club può essere un passo per arrivare all'obiettivo.