La Repubblica presenta oggi il conto delle possibili gare in più che l'Inter dovrà affrontare in stagione rispetto al Napoli. In totale, i nerazzurri hanno 17 gare di campionato, compreso il recupero contro la Fiorentina, almeno 3 di Champions che possono arrivare fino a 8 andando in finale, da 1 a 4 in Coppa Italia, più il Mondiale per club, da 3 a 7, ma ovviamente inizierà dopo la fine del campionato.

In totale sono 36 gare, se disputate tutte. Il Napoli ne ha 16. L'obiettivo è "non affogare nell'acido lattico", particolarmente considerando che i nerazzurri avranno tra poco il derby, quindi Juve, Napoli e Atalanta tutte fuori casa. Le rimonte dei partenopei dipendono anche da un ritmo meno serrato, si legge, che fa respirare muscoli e cervelli. Tanto che dopo la sfida coi bianconeri Conte ha concesso tre giorni di riposo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!