Clamorosa ipotesi in vista della semifinale di andata contro il Barcellona in Champions League. Secondo La Repubblica, infatti, se Thuram non dovesse riuscire a recuperare in tempo per la sfida coni catalani, dal 1' potrebbe giocare Frattesi dietro a Lautaro, unica vera punta. Secondo il quotiidano è una delle ipotesi sul tavolo dello staff tecnico.