Tanner Tessmann non sarà un nuovo centrocampista dell'Inter. Le richieste del Venezia, ritenute troppo elevate dalla dirigenza nerazzurra, hanno stoppato la trattativa e l'americano adesso torna al centro del mercato. Secondo l'edizione odierna de La Nuova Venezia non si è raggiunta la quadra con gli agenti del calciatore proprio quando, nelle scorse settimane, la fumata bianca sembrava essere davvero molto vicina. Adesso il Torino vuole fare la voce grossa, con Paolo Vanoli in pressing.