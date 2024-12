Santiago Castro nel mirino dell'Inter. La conferma arriva anche dall'Argentina. Secondo quanto riportato da La Nacion ci sono molte possibilità di vedere l'attaccante del Bologna il prossimo anno a Milano al fianco di Lautaro Martinez.

"Un solo anno in Italia è bastato a Santiago Castro, ex attaccante del Vélez Sarsfield , per distinguersi a Bologna e confrontarsi con una delle più grandi figure del calcio argentino: Lautaro Martínez. Il 20enne argentino, ceduto dal club di Liniers lo scorso gennaio in cambio di 13 milioni di dollari, ha dimostrato un rapido adattamento, costruendo una prestazione di valore che lo ha messo nel mirino di altre squadre più importanti, come l'Inter", si legge.

"Ha mostrato una rapida esperienza di apprendimento in Serie A ed è salito alla ribalta come uno degli attaccanti più produttivi del campionato italiano. Ha mostrato personalità e leadership in campo. Nonostante tutto, aveva già attirato l'attenzione e i dirigenti nerazzurri lo hanno messo da parte. Anche la Juventus sarebbe interessata a Castro, ma per il momento il club che ha Zanetti come dirigente sembra essere parecchi passi avanti. Se a giugno dell'anno prossimo si trasferisse all'Inter, potrebbe essere il rivale del River anche nel Mondiale per club".