Arrivano ulteriori conferme oltralpe sul forte interessamento dell'Olympique Marsiglia di Igor Tudor per Alexis Sanchez, attaccante cileno dell'Inter ormai separato in casa. Stando alle informazioni raccolte dai colleghi de L'Équipe, i dirigenti della società francese stanno dialogando da diversi giorni con l'entourage del Nino Maravilla, che prima di essere libero di scegliere la prossima tappa della sua carriera dovrà trovare un accordo col club nerazzurro per rescindere consensualmente il suo contratto in scadenza nel giugno 2023. Solamente a quel punto, Pablo Longoria, presidente dell'OM, dovrà trovare una soluzione per pagare lo stipendio dell'ex Arsenal e Barcellona che guadagna al momento circa 7 milioni di euro all'anno.