Doppio successo per gli interisti impegnati ieri notte in Coppa America. Nel Gruppo A, vincono sia l'Argentina di Lautaro e Carboni che il Canada di Buchanan.

Proprio il Toro è decisivo per la Seleccion di Scaloni contro il Cile di Sanchez (66 minuti in campo): entrato al minuto 73 in sostituzione di Julian Alvarez, il capitano nerazzurro ha insaccato l'1-0 all'88' sugli sviluppi di un angolo calciato da Messi, decidendo la sfida del MetLife Stadium. Solo panchina per Valentin. Per l'Albiceleste il passaggio del turno è già realtà.

Contro il Perù, invece, il gol dell'1-0 finale lo firma David al 74', con gli avversari in inferiorità numerica per il rosso recapitato ad Araujo al 59'. Buchanan, partito dalla panchina, entra in campo al 66'.